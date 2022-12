NGZ-Sportler des Monats November Euro-Champion, Allstar und Deutscher Meister

Erst vor anderthalb Wochen sicherte sich Skaterhockey-Bundesligist Crash Eagles Kaarst im Play-Off-Finale gegen die Rheinos aus Köln zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Deutsche Meisterschaft. Mittendrin: Tim Niklas Wolff. Der 21 Jahre alte Stürmer war mit 19 Scorerpunkten maßgeblich daran beteiligt, dass die Kaarster den sogenannten Sweep (sechs Siege in Folge) in den drei K.-o.-Runden gegen Duisburg, Krefeld und Köln vergoldeten. Bereits vor einigen Wochen sorgte er aber schon für Aufsehen: So schaffte er es beim Europameister-Triumph der deutschen Nationalmannschaft in das All-Star-Team des Turniers.