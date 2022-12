Eishockey Neusser EV holt trotz mitreißender Schlussphase keine Punkte

Der Neusser EV hat sein letztes Heimspiel des Jahres in der Eishockey-Regionalliga gegen die Lauterbach Luchse mit 3:5 (0:2, 0:0, 3:3) verloren. Beide Teams gingen mit großen Personalengpässen in die Parte in der Südparkhalle. Die Gäste waren insgesamt im ersten Drittel die überlegene Mannschaft und gingen folgerichtig durch Jonas Manger (8.) mit 1:0 in Führung. Kurz vor Ende des ersten Drittels erhöhten die Luchse durch Dave König (20.). Torwart und Eigengewächs Leroy Reichel verhinderte dabei mit einigen Paraden einen höheren Rückstand und eine frühzeitige Entscheidung.