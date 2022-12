Nachwuchs-Bundesliga A-Jugend des TSV kassiert die erste Niederlage

Die Aufgabe in Berlin war allerdings auch schwierig, da dem TSV einige Schlüsselspieler fehlten. So standen Moritz Kasper, Johannes Emmerich sowie Jan und Max Schmidt die vollen 60 Minuten auf der Platte. „Das haben sie mit viel Herz und Leidenschaft getan“, sagte Trainer Martin Berger. „Davor kann ich nur meinen Hut ziehen, genau wie vor der Leistung aller Spieler.“ Die Gäste hatten zunächst abreißen lassen müssen, kämpften sich aber bis zur 43. Minute wieder auf 22:25 heran. Berger: „Da wäre in Überzahl noch mehr drin gewesen, aber da waren wir zu unclever, außerdem wurde Berlins Schlussmann Max Grundmann ein Faktor.“ Die Wende gelang so nicht mehr.