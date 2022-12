In der Halle unternahmen die Grevenbroicher dann mit den ebenfalls spielwilligen Gastgebern der Sechtem Toros alles, um das Thermometer in ihrem Sinne zu beeinflussen. Aber weil die Nadel bei 14,9 Grad verharrte, blieb den Schiedsrichtern nichts weiter übrig, als die Partie der 2. Regionalliga abzusagen. Elephants-Coach Ken Pfüller machte noch das Beste draus und nahm mit seinen Schützlingen den großen Rivalen RheinStars Köln II bei dessen Heimspiel gegen die BG Kamp-Lintfort persönlich unter die Lupe. „Viel hat’s aber nicht gebracht“, sagte er. „Alle Spieler von Kamp-Lintfort, die gegen uns gut waren, fehlen, so dass es schon nach dem ersten Viertel 32:8 für Köln stand.“ Wie die Hausherren mit dem 99:64-Sieg den zur Tatenlosigkeit verurteilten Elephants die Tabellenführung entrissen, ersparte sich Pfüller deshalb, nahm für das Topduell am 14. Januar mit den RheinStars aber wertvolle Informationen mit an die Erft: So könnten dann in Benedict van Laack und Tibor Taras zwei Ex-Profis ihr Comeback bei den Domstädtern geben. Vor allem von Taras ist der Grevenbroicher Coach schwer angetan: „Er hat bei Brose Bamberg unter Andrea Trinchieri in der 1. Liga trainiert, war bei Schalke 04 Topscorer in der Pro A. Er ist ein extrem guter Shooter. Und wenn er fit ist, ein Gamechanger von der 2. Regio bis zur Pro B.“