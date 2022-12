46. Preis der Chemiestadt Viele Ehrungen und eine starke Premiere beim Fechtweltcup

Ihre Premiere am Mikrofon feierten beim 46. Preis der Chemiestadt Lorenz Kempf und Luis Bonah. Die beiden Kaderfechter des TSV Bayer Dormagen moderierten am Samstagabend gekonnt und sachkundig die Finalgefechte des Junioren-Weltcupturniers im TSV-Bayer-Sportcenter. Dabei traten die beiden 25-Jährigen in große Fußstapfen, denn vor der Pandemie-bedingten Zwangspause des seit 1975 ausgetragenen Turniers hatten sich unter anderem Nicolas Limbach, Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner mit Erfolg in dieser Rolle versucht. Das Lob für das gelungene Debüt verband TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald gleich mit einem Wunsch: „Wäre schön, wenn sie ihren Vorgängern am Mikrofon auch auf der Planche nacheifern würden.“