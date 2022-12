Tischtennis Ein sehr gelungener Restart nach dreijähriger Pause in Rommerskirchen

Während sich die Kinder und Jugendlichen über die zusätzlich als „Premiere“ ausgelobte Pizza freuten, nahm jeder Teilnehmer eine Medaille, einen Weckmann und eine personalisierte Schlägerhülle mit nach Hause. Dazu hatte der TTC beim Training von jedem Mitglied ein Foto gemacht. Eine schöne Idee. Jacobs und Redemann hatten ihre Freude an den „wirklich sehr tollen und fairen Spielen. Wir hätten nicht gedacht, dass die Kinder schon so weit sind. Es war bei einigen schon ein gehöriger Unterschied zum normalen Training zu erkennen und das lässt uns für die Zukunft hoffen.“ Und sie kündigten am: „Damit es für die Kinder weitergeht, werden wir in der Rückserie auch mit einer U13-Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen.“-sit