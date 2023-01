Basketball Das Duell der Giganten im Elephants-Dome

Die RheinStars dürften indes noch mal eine ganz andere Hausnummer sein, hat Cheftrainer Platon Papadopoulos seine Truppe doch in der Adventszeit noch einmal verstärkt: Tibor Taras (25 Jahre) lief vor seinem studienbedingten Abschied vom Leistungsbasketball in der zweithöchsten Spielklasse (Pro A) schon für den FC Baunach und Schalke 04 auf, war später mit 20,8 Punkten im Schnitt bester Korbschütze der RheinStars beim Aufstieg 2021 in die Pro B. Danach schloss er sich dem BC Apollo Amsterdam an. Auch Benedict van Laack (25) hatte 2021 dem Abschluss seines Lehramtsstudiums in den Fächern Englisch und Sport den Vorzug gegeben, war für die RheinStars zuvor unter anderem in der Pro A am Ball gewesen. Gemeinsam mit dem knapp zwei Meter großen Power Forward Carlo Torelli (23) heben sie das Team des Neulings auf ein anderes Niveau. „Wenn dieses Trio gut performt, wird’s für uns schwer“, sagt Pfüller.