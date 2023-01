Auswertung von Bearbeitungszeit Finanzamt Grevenbroich belegt nur Platz 85 in NRW

In NRW belegt das Finanzamt in Olpe den ersten Platz. Die Mitarbeiter dort haben der Auswertung von „lohnsteuer-kompakt.de“ zufolge im Schnitt gerade mal 23,6 Tage für die Bearbeitung einer Steuererklärung gebraucht – weniger als halb so lang wie die Grevenbroicher. „Insgesamt ist die Bearbeitungszeit der einzelnen Finanzämter langsamer geworden“, sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer der Berliner Gesellschaft, die das Portal für Online-Steuererklärungen betreibt.