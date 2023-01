Promi in der Fußgängerzone Borussia-Spieler lässt sich in Grevenbroich frisieren

Prominenter Besuch am Montag in der Grevenbroicher Innenstadt: Der Fußballer Luca Netz, der bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, ließ sich am Mittag in „Ivans Barbershop“ an der Kölner Straße frisieren. Der 19-Jährige – seit einiger Zeit Stammkunde bei Friseurmeister Ivan Elia – war zum ersten Mal in dem Grevenbroicher Salon zu Gast: Erst Ende November war das Geschäft eröffnet worden. Zuvor hatte sich Luca Netz in Wegberg die Haare schneiden lassen, dort hat das „Stammhaus“ von Elia seinen Sitz. Chef in Grevenbroich ist Elias langjähriger Kollege Amen Kanout.