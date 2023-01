Tischtennis TG Neuss startet bei starken Kölnern in die Rückserie

Wer neben ihm den zweiten zweiten Platz im Spitzenpaarkreuz einnehmen wird, steht noch nicht genau fest. Da stehen Jochen Lang und Mark Rode zur Disposition. Im unteren Paarkreuz ist der Einsatz von Julian Röttgen und Markus Knoben geplant. Auch in der NRW-Liga startet am Wochenende die Rückserie. Am Samstag (18 Uhr) empfängt der TTC BW Grevenbroich den TuS Wickrath: „Ich erwarte ein völlig ausgeglichenes Spiel“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. „Wir werden anders als im Hinspiel ohne Thomas Schettki spielen, zudem fehlt Dirk Kasper verletzungsbedingt. Dafür laufen Valerian Stoll und Max Reinartz auf. Wickrath ist noch mitten im Abstiegskampf und könnte die Punkte gut gebrauchen, wir wollen wie gewohnt mit mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenhalten und mit einem Heimsieg an die starke Hinserie anknüpfen.“