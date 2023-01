Neue Beauftragte, Ehrenamtskarte Wie die Stadt Grevenbroich das Ehrenamt stärken will

Freiwillige Feuerwehrleute, Rotkreuzler, Schützen, Eltern in der Schulpflegschaft, ungezählt viele Sportler, die sich in Vereinen engagieren – die Liste mit Ehrenamtlern könnte man gefühlt unendlich lang fortführen. Auch in Grevenbroich. „Sie sorgen dafür, dass ein gesellschaftliches Leben stattfinden kann“, sagt Edmund Feuster. „Für die Menschen, die sich engagieren, soll es eine Ansprechstelle geben“, sagt Peter Cremerius. Die beiden Politiker, die auch stellvertretende Bürgermeister sind, wurden jetzt von Sozialdezernent Michael Heesch als Ehrenamtsbeauftragte der Stadt vorgestellt. Sie wollen ein offenes Ohr für diejenigen haben, die im Einsatz sind für andere – und Grevenbroich zu einer lebendigen Stadt machen.