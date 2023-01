Hallenhockey-Bundesliga Jetzt spielt Neuss wirklich um Rang zwei

Der erste dicke Brocken ist am Freitag schon der DHC. Die Düsseldorfer haben nach sieben Einsätzen zwar erst vier Punkte auf ihrem Konto und zogen im Hinspiel mit 2:4 den Kürzeren, könnten aber mit einem Sieg in Neuss alle Zweifel am Klassenverbleib beseitigen. Außerdem gibt Gräber zu bedenken: „Der DHC spielt im Gegensatz zu uns auch auf dem Feld in der 1. Liga und hat in der Halle gegen RW Köln zweimal sehr gut ausgesehen.“ Während der Tabellenführer aus dem Domstadt den HTC mit 9:3 und 16:7 verprügelte, boten die Düsseldorfer dem Überteam im Westen bei ihren Niederlagen (4:5 und 5:8) zweimal die Stirn und knöpften darüber hinaus dem Crefelder HTC ein 3:3 ab. Akteure wie Lasse Hartkopf (elf Treffer) und Tassilo Busch (6) stehen für hohe Hockey-Kunst. Angst macht das Gräber nicht. „Wir haben in der Halle gezeigt, dass wir an einem guten Tag – außer Rot-Weiss Köln – mit allen Teams mithalten können.“ In der Praxis sieht das dann so aus: Gegen Mülheim (8:5) spielte Neuss am Limit, in Krefeld (2:8) nicht.