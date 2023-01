Fußball-Halbzeitbilanz Grimlinghausen will Einbruch der Hinrunde vergessen machen

Ausblick Der SC Grimlinghausen hat vor allem ein Ziel: Wieder in die Form des Saisonstarts zu kommen. „Wir haben am Anfang gezeigt, was möglich ist“, sagt Lürken. Jetzt zähle zunächst aber, den Klassenerhalt schnellstmöglich klarzumachen. Wenn dann auch noch ein einstelliger Tabellenplatz dabei rausspringt, wäre der SCG-Coach zufrieden. Am 14. Januar steht bei den Hippelankern der Trainingsstart an. Bis zum Auftaktspiel gegen Delhoven (23. Februar) sind insgesamt sechs Testspiele geplant: SG Kaarst (22.1.), OSV Meerbusch II (29.1.), Teutonia Kleinenbroich (5.2.), PSV Neuss (9.2.), SW Düsseldorf (12.2.) und FC Zons (15.2.).