Handball-Regionalliga TV Korschenbroich reist zum Gipfeltreffen

Das dürfte auch für den TVK gelten, wobei sich Trainer Gilbert Lansen in Sachen Defensive am ersten Aufeinandertreffen orientieren möchte: „Im Hinspiel haben wir eine sehr gute Abwehr gestellt“, betont er. „Das gilt es auf jeden Fall zu wiederholen. Dagegen hatte es im Angriff noch nicht so gut funktioniert, die Aktionen waren einfach noch nicht flüssig genug und letztlich sind wir dann auch noch an unserer Trefferquote gescheitert“, erinnert sich Lansen, gibt aber zu bedenken, dass der TVK damals mit ihm als neuem Trainer und neuen Spielern angetreten sei. In den Wochen danach habe man sich stetig gesteigert, sei mehr zusammengewachsen. Lansens Erfolgsrezept für das Topspiel am Samstag in Ratingen: „In der Abwehr dürfen wir nicht zu spät am Gegner sein und im Angriff müssen wir uns für gute Aktionen auch belohnen. Das ist zwar einfacher gesagt als getan, aber ich von der Qualität meiner Mannschaft überzeugt. Wir freuen uns auf das Spiel und auch wenn Ratingen für mich favorisiert ist, wollen wir beide Punkte mit nach Hause nehmen.“