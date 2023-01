Dormagener im US-Team Große Vorfreude auf erstes WM-Spiel

So sehr die Enttäuschung von vor zwei Jahren auch noch präsent ist in den Köpfen der beiden Dormagener Eigengewächse, was die aktuelle Lage anbelangt, sind sie relativ entspannt. Bevor sich die US-Amerikaner am Donnerstag von ihrem Zwischenstopp in Göteborg auf den Weg zum Gruppenspielort in Jönköping machten, standen noch mal PCR-Tests für den gesamten Kader an. Doch Patrick Hüter blickte den Ergebnissen gelassen entgegen: „Die Regelungen sind im Vergleich zum letzten WM-Turnier milder. Bei einem positiven Test muss nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne. Ich denke aber ohnehin, dass alle verschont bleiben.“ Ein Optimismus, der auch darauf beruht, dass das US-Team vor dem Hintergrund der negativen Erfahrungen aus dem Jahr 2021 in der Vorbereitung noch mal besonders sensibel mit dem Thema Prävention umgegangen ist. Als sich die Mannschaft am 4. Januar im norwegischen Trondheim traf, um im Vorfeld der WM beim Gjensidige Cup Wettkampfpraxis auf Topniveau zu sammeln, wurde jeden Morgen getestet, außerhalb der Halle fast durchgehend Maske getragen und das Hotel so gut wie gar nicht verlassen. Dass es am Montag ohne gesundheitlichen Zwischenfall zu einem Kurztrainingslager nach Göteborg weiterging, zeigt, dass die Maßnahmen gegriffen haben. Zudem brachte das Turnier in Trondheim wichtige sportliche Erkenntnisse. Zwar setzte es teils deftige Niederlagen, doch für das Handball-Entwicklungsland USA, das zum bislang letzten Mal 2001 bei einer WM dabei war, ging es primär um die Chance, sich mit Hochkarätern zu messen.