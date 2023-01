Digitale Vorreiter aus dem Rhein-Kreis Zonser Tennisvideos auf TikTok ein Hit

Auch die SG Zons als Verein konnte profitieren: Im Jahr 2020 gab es einen Zuwachs um 22 Mitglieder, 2021 steigerte sich diese Zahl auf 52. „Bei einigen Mitgliedern und Trainingsteilnehmern ist der Erstkontakt über TikTok erfolgt. Insgesamt hat der Account auch das Prestige und die Bekanntheit der Tennisabteilung der SG Zons verbessert“, erklärt Hülsmann. „Durch das gute Analysetool TikToks können wir auch sehen, wie unsere Nutzerstruktur aussieht, wer auf den Verein über die App aufmerksam geworden ist und zur SG Zons gekommen ist.“ Besonders Kinder und die junge Generation allgemein wird mit den Videos erreicht. „Da ist der Hype natürlich groß und sie freuen sich, wenn sie in den Clips zu sehen sind. Gleichzeitig haben wir dadurch auch einen didaktischen Nutzen und können in unterhaltsamer Art den Kids zeigen, wie man beispielsweise einen richtigen Aufschlag macht“, ergänzt Hülsmann. Das Projekt kommt sehr gut an und es gibt fast nur positives Feedback. Nachdem Hülsmann anfangs die Projektumsetzung alleine gestemmt hat, unterstützt ihn mittlerweile das gesamte Trainerteam.