Handball : Vikings wollen oben dran bleiben

Paul Skorupa (l.) und Brian Gipperich (r.) sind angeschlagen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Handball-Drittligist erwartet am Freitag Kellerkind Menden in der Hammfeldhalle.

Auf den ersten Blick wirken die beiden kommenden Aufgaben lösbar: Am Freitag (20 Uhr) empfängt der HC Rhein Vikings in der 3. Handball-Liga Nord-West mit der SG Menden Sauerland den aktuellen Drittletzten der Tabelle. Am darauffolgenden Spieltag geht es zum Vorletzten TSV GWD Minden II. Mit vier weiteren Zählern könnten sich die Neusser in der Tabelle weiter nach vorne schieben und sich ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge erarbeiten.

Doch Vikings-Coach Jörg Bohrmann möchte die Gegner keinesfalls unterschätzen: „Es gibt keine leichten Gegner für uns. In der Liga kann jeder jeden schlagen.“ So gelang Menden erst am vergangenen Wochenende beim 27:25 der erste Heimerfolg der Saison gegen die zweite Mannschaft des VfL Gummersbach. Mit den beiden Zählern konnte zugleich die rote Laterne an Ahlen weitergereicht werden. Ansonsten gab es jedoch bisher wenig zu feiern für die Sauerländer, die mit 5:15 Punkten weiter im Tabellenkeller hängen. Beobachtern der Handballszene ist der Verein möglicherweise noch als HSG Menden-Lendringsen bekannt. Seit 2017 spielt der Verein als SG Menden Sauerland Wölfe.