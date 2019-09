Handball : Vikings glückt Befreiungsschlag

Neuss Handball-Drittligist bezwingt den bisher ungeschlagenen OHV Aurich mit 35:27.

Doch für den erfahrenen Trainer des Zweitliga-Absteigers offenbarte das dritte Heimspiel nach der Rückkehr in die Neusser Hammfeldhalle auch, „dass noch eine Menge Arbeit vor uns liegt. Das war noch nicht über 60 Minuten das, was ich mir vorstelle.“ Was ihn freilich nicht verwundert, „wir haben eine junge Mannschaft, die noch ihre Erfahrungen machen muss.“ Deshalb ist er froh, „dass wir uns mit dem Sieg über Aurich ein bisschen Luft nach unten verschafft haben.“ Der Abstand zu den Abstiegsplätzen könnte am Samstag noch anwachsen, denn dann gastiert der noch sieglose TuS Volmetal um 19.30 Uhr in der Hammfeldhalle.