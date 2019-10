Tischtennis : Am Bruchweg gibt’s den letzten Doppelpack des Jahres

Weil Jana Vollmert nach ihrer Blinddarm-OP noch nicht spielen darf, rückt Chiara Pigerl (v.r.) ins Holzbüttgener Drittliga-Team. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Tischtennis: Drittliga-Damen der DJK Holzbüttgen erwarten am Sonntag die DJK BW Annen, die Herren treffen gleichzeitig auf den 1. FC Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits zum letzten Mal in diesem Jahr präsentieren sich die Tischtennisspielerinnen der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga vor heimischem Publikum. Am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) sind sie dabei nicht alleine. Zusammen mit den Oberliga-Herren der DJK gestalten sie den zweiten „Tischtennis-Doppelpack“ der Saison.

Während die Damen vor dem Heimspiel gegen die DJK BW Annen als Spitzenreiter immer noch ungeschlagen sind, mussten die Herren, die am Sonntag die Zweitvertretung des 1. FC Köln empfangen, am vergangenen Spieltag in Jülich ihre erste Niederlage hinnehmen. Es läuft bisher überraschend rund für die Holzbüttgener Drittliga-Damen. Zum Saisonstart lautete die Devise des Vereins noch: „Punkte sammeln gegen den Abstieg“. Inzwischen sieht es so aus, als könnte es am Ende für die Kaarsterinnen in ganz andere, höhere Regionen, gehen. Mit drei Siegen und einem Remis gehören sie aktuell zu den Spitzenteams der Liga.

Am Sonntag erwartet Kapitänin Lisa Scherring allerdings ein schweres Spiel: „Annen schätze ich generell sehr gut ein. Das wird ein harter Brocken. Wir müssen nach der Blinddarm-OP weiter auf Jana Vollmert verzichten. Dafür wird Chiara Pigerl spielen.“ Für Scherring hängt vieles davon ab, wie die Gäste am Sonntag auflaufen: „Annen hat in Tatsiana Bahr (5:1-Bilanz) an Nummer zwei eine sehr starke Abwehr-Spielerin. Wenn sie dabei ist, wird sie unser oberes Paarkreuz vor eine große Herausforderung stellen.“ Bisher hat das BW-Team allerdings noch keine Konstanz in den Aufstellungen gezeigt. Lediglich Spitzenspielerin Oxana Fadeeva war bisher in allen vier Begegnungen dabei. Zwei Siege gegen Großburgwedel (6:2) und Kellinghusen (6:4) stehen zwei Niederlagen gegen Schwarzenbek (4:6) und Langstadt II (1:6) gegenüber.