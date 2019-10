Tischtennis : Tischtennis: Um wichtige Punkte im Abstiegskampf

Rhein-Kreis Die Tischtennisspieler des TTC BW Grevenbroich brauchen in der NRW-Liga dringend Siege, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Am Sonntag (12 Uhr, Sporthalle der Realschule an der Bergheimer Straße) soll das gegen den direkten Konkurrenten Borussia Brand gelingen.

„Es ist für beide Mannschaften eine sehr wichtige Begegnung. Wir können unser Punktekonto mit einem Sieg wieder ausgleichen und Kontakt zum Tabellenmittelfeld herstellen. Ich erwarte eine völlig offene Partie“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl.

Ähnlich geht es den Holzbüttgenern in der Herren-Verbandsliga. Die Kaarster Zweitvertretung empfängt am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) Schlusslicht Menden und braucht dringend einen Sieg. Die TG Neuss II hat ihr Spiel gegen den SSV Germania Wuppertal auf den 7. Dezember verlegt und muss daher am Wochenende nicht an die Platte.