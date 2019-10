Fußball : Holzheim muss bis Januar ohne seinen Chefcoach planen

Holzheim Guido van Schewick legt aus privaten Gründen eine Pause ein.

(sit) Landesligist Holzheimer SG steht ohne Chefcoach da – zumindest bis zur Winterpause. Denn Guido van Schewick (43) habe, teilt der bei den HSG-Fußballern für die Pressearbeit zuständige Willi Kollenbroich mit, aus privaten Gründen darum gebeten, etwas kürzertreten zu dürfen. „Diesem Wunsch haben wir entsprochen.“ Wie in dieser Saison bereits zweimal springen die beiden Co-Trainer Stefan Schellenberg (32) und Thomas Rodoniklis (34) ein. „Bei ihnen wissen wir die Mannschaft in guten Händen, sie haben unser vollstes Vertrauen“, versichert Kollenbroich. Er hofft, „dass Guido im Januar wieder einsteigen kann. Er kriegt die Zeit, die er braucht.“ Am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) ist die HSG auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße Gastgeber des 1. FC Mönchengladbach. Kein ganz unwichtiges Match für die Holzheimer, die seit der 0:3-Niederlage am Sonntag in Süchteln wieder auf einem Abstiegsplatz stehen.