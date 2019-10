Basketball : NEW’ Elephants hoffen auf Troy Harper

Troy Harper, neuer US-Profi der NEW‘ Elephants, trug in den beiden vergangenen Jahren das Trikot der Drexel University in den USA. Foto: Elephants

Grevenbroich Der neue US-Profibasketballer ist schon in Grevenbroich, wartet aber noch auf seine Arbeitserlaubnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Ausgerechnet an seinem Geburtstag war die Nacht für Hartmut Oehmen bereits um 5.30 Uhr zu Ende. Der jetzt 54 Jahre alte Manager des Basketball-Regionalligisten NEW’ Elephants musste nämlich am Dienstag von seinem Haus in Krefeld zum Flughafen nach Düsseldorf, um dort den sehnsüchtig erwarteten US-Profi Troy Harper einzusammeln. Weil der bis zum 13. November noch 23-Jährige Korbjäger aus Philadelphia schon am Samstag (19.30 Uhr) im immens wichtigen Heimspiel gegen Citybasket Recklinghausen für die Grevenbroicher auflaufen soll, hatte sich Oehmen in Absprache mit Trainer Jason Price extra für „einen frühen, aber nicht günstigen Flug“ entschieden. Darum ist es für ihn besonders ärgerlich, „dass er unverständlicherweise noch keine Arbeitserlaubnis hat.“

Wie wichtig der Amerikaner für seine neue Mannschaft ist, zeigte das am Samstag trotz starker Leistung in der Verlängerung mit 89:91 verlorene Spiel in Herten. „Der Grund war, dass wir keinen Point Guard hatten“, stellt Oehmen fest. Diese Rolle ist Harper auf den Leib geschrieben. Zach Spiker, Coach an der Drexel University in Philadelphia, die mit ihrem Basketball-Team in der ersten College-Liga spielt, beschreibt seinen Topscorer, der im Abschlussjahr 15,8 Punkte im Schnitt erzielt hatte, so: „Er ist gut darin, an die Foullinie zu kommen. Bei den Freiwurfversuchen steht er landesweit auf Platz acht. Und er ist einer der Besten, wenn es darum geht, den Korb zu attackieren.“ Eine Einschätzung, die Oehmen nach den ersten Einheiten in Grevenbroich nur bestätigen kann: „Er liebt es, zum Korb zu ziehen, hat aber auch einen ganz vernünftigen Wurf.“ Der 1,85 Meter große und knapp 80 Kilogramm schwere Spielmacher wäre damit auf den ersten Blick die perfekte Ergänzung zu Jamal Smith, der vor allem mit seinen Würfen aus der Distanz Angst und Schrecken verbreitet. In Herten hatte er mit 42 Punkten eine neue Saisonbestmarke aufgestellt.