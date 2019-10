Handball : Vikings zeigen beim Sieg zwei Gesichter

Neuss Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel beschert dem Handball-Drittligisten den Auswärtserfolg.

Zwei Gesichter präsentierte der HC Rhein Vikings beim Gastspiel in der dritten Handball-Liga Nord-West beim 28:27-Erfolg bei LiT Tribe Germania. In der ersten Hälfte brachten die Wikinger ihren Trainer Jörg Bohrmann zur Verzweiflung.

Dabei starteten beide Teams mit Ladehemmung. In den ersten acht Minuten fiel gerade mal ein Treffer, dieser bezeichnenderweise aber auch für die Gastgeber, die sodann deutlich mehr Schwung aufnahmen und in der 27. Minute beim 16:9 gar mit sieben Toren in Führung lagen. „Wir sind fahrig mit unseren Chancen umgegangen“, haderte Bohrmann, „und haben den Gegner zu einfachen Toren eingeladen.“ Dabei betonte der Coach jedoch auch: „Es war nicht alles schlecht in der ersten Hälfte, aber unsere Fehler wurden gnadenlos bestraft. Wir haben das Spiel zudem zu schlecht gelesen.“ Der Trainer reagierte und stellte seine Taktik um, so beorderte er Christoph Schlichting ins Abwehrzentrum. „Wir wollen die Mitte eng halten, das haben die Jungs gut gelöst“, freute sich der Übungsleiter über den gelungenen Schachzug. Mit einem 7:0-Lauf rund um die Halbzeit katapultierten sich die Wikinger zurück ins Spiel. In der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft schließlich „das gespielt, was wir uns vorgenommen haben“.

Die Vikings waren nach dem Seitenwechsel auch deutlich motivierter, das Spiel für sich zu entscheiden. Nicht zuletzt drei Zeitstrafen nach der Pause – insgesamt waren es deren fünf – für die Gäste belegen dies. Kurz vor dem Spielende sah wiederum in Piotr Grabarczyk einer der Routiniers des Gegners die Rote Karte – ein Umstand, der den Vikings beim umkämpften Spielverlauf noch zugute kam. Ein Spiel der Torhüter wurde das Duell jedoch nicht. „Es gab viele freie Bälle“, sah Bohrmann wenig Möglichkeiten für seine Torhüter, sich auszeichnen zu können, wies aber auch darauf hin: „Die Abwehr hat aber auch bereits viele Bälle abgehalten.“ Der beste Torschütze bei den Rheinländern war diesmal Dennis Aust mit acht Treffern. In der Tabelle stehen die Vikings jetzt bei 11:9 Punkten. „Das war wichtig, denn bei einer Niederlage wären es nur noch vier Punkte nach unten gewesen“, zeigte sich Bohrmann erleichtert. Mit der aktuellen Zwischenbilanz sei man „sehr zufrieden, wir dürfen aber keinen Schritt nachlassen“. Fünf Spiele stehen in der Hinrunde noch an, darunter mit den Heimspielen gegen Wilhelmshaven (16.11.) und Hagen (6.12.) zwei echte Highlights. Punkte erscheinen bei Minden II (9.11.), Gummersbach II (1.12.) oder schon am kommenden Freitagabend (20 Uhr) zu Hause gegen die SG Menden wahrscheinlicher.