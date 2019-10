Handball : Ein Handball-Derby mit ganz viel Geschichte

Christian Fitzek und Andreas Thiel spielten in Gummersbach und Dormagen. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Es ist das insgesamt 29. Mal, dass sich der TSV Bayer Dormagen und der VfL Gummersbach in einem Punktspiel gegenüberstehen, doch in der 2. Handball-Bundesliga feiert der Derby-Klassiker am Donnerstag Premiere.

Von Volker Koch

Mehr als 2000 Eintrittskarten sind bereits verkauft, was beim Anpfiff am Donnerstag um 19.30 Uhr auf eine große Kulisse im TSV-Bayer-Sportcenter hoffen lässt. „Die Jungs haben sich das verdient, die sollen das genießen,“ sagt Dormagens Trainer Dusko Bilanovic vor dem mit Spannung erwarteten Handball-Derby gegen den VfL Gummersbach, dem ersten beider Klubs in der Zweiten Liga.

Moritz Preuss. Foto: imago sportfotodienst

Eine solche Kulisse war der Premiere nicht vergönnt, denn das offizielle, freilich oftmals überschrittene Fassungsvermögen der legendären „Schweinehalle“ an der Konrad-Adenauer-Straße lag bei 1441 Zuschauern. Ein paar mehr werden es gewesen sein, die am 28. November 1987 ein 14:14-Unentschieden sahen. Eine Sensation, denn der mit (damals) zehn Deutschen Meistertiteln und ebenso vielen Erfolgen im Europapokal angereiste VfL Gummersbach hatte bis dahin keinen Punkt abgegeben, Aufsteiger TSV Bayer Dormagen erst drei Zähler eingesammelt und sechs Wochen zuvor mit dem 18:16 über TuSEM Essen den ersten Sieg überhaupt seiner Bundesliga-Geschichte gefeiert.

Simon Ernst. Foto: dpa/Marijan Murat

Info Diese Spieler trugen die Trikots beider Klubs Christian Fitzek (1983-89 VfL, 1991 - 95 TSV); Andreas Thiel (1979 - 91 VfL, 1991 - 2001 TSV); Karsten Kohlhaas (1992 - 96 TSV, 1996 - 98 VfL); Maik Handschke (1992 - 97 TSV, 2001 - 2003 VfL); Uli Derad (1989 - 94 VfL, 1995 - 97 TSV); Christoph Schindler (2006 - 2010 TSV, 2010 - 2017 VfL); Adrian Wagner (2006 - 2007 TSV, 2007 - 2011 VfL); Adrian Pfahl (2006 - 2008 TSV, 2008 - 2013 VfL); Florian von Gruchalla (2011 - 2012 TSV, 2013 - 2018 VfL); Kentin Mahé (2000 - 2011 TSV, 2011 - 2013 VfL); Simon Ernst (2009 - 2014 TSV, 2014 - 2018 VfL); Moritz Preuss (2003 - 2014 TSV, 2017 - 2019 VfL)

Das Besondere an diesem Derby: Auf der Dormagener Bank saß Petre Ivanescu, der Meistermacher schlechthin, der in seiner Gummersbacher Zeit (Trainer von 1979 bis 1983) den VfL zu drei Triumphen im Europapokal, zweien im DHB-Pokal und zwei Meistertiteln geführt hatte. Als er ein Jahr zuvor (nach der Zwischenstation TuSEM Essen) zum bis dahin „unaufsteigbaren“ Zweitligisten gewechselt war, hatte sich Dormagen schlagartig seinen Platz auf Deutschlands Handball-Landkarte erobert. Das Rückspiel im April 1988 gewann der VfL übrigens mit 15:11 und bog damit auf die Zielgerade seines elften Deutschen Meistertitels ein – was die Dormagener aber nicht daran hinderte, in der folgenden Saison beide Duelle (18:15, 24:19) zu gewinnen.

Adrian Pfahl und Kentin Mahé (v.l.). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ivanescus Engagement in der rheinischen Provinz sorgte 1986 für ein handballerisches Erdbeben. Das war fünf Jahre später nicht anders, als Andreas Thiel seinen Wechsel vom VfL Gummersbach zum TSV Bayer Dormagen bekannt gab. Denn dass der „Hexer“, der zwischen 1979 und 1991 fünf Meistertitel, drei DHB-Pokalsiege und zwei Europapokaltriumphe mit dem VfL feierte, jemals ein anderes Trikot als das der Oberbergischen tragen würde, schien undenkbar – dabei hielt Thiel es satte zehn Jahre in Dormagen aus.

Petre Ivanescu. Foto: Jazyk