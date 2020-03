Basketball : Feierabend für Krofdorf Knights

Neuss 2. DBBL kündigt Entscheidung über Auf- und Abstieg an.

Ja, die Play-offs in der 2. Basketball-Bundesliga sind wegen der Corona-Pandemie mittlerweile Geschichte – in der ersten Runde hätten es die TG Neuss Tigers als Fünfte der Nord-Gruppe mit dem Süd-Vierten KIA Metropol Baskets aus dem rund 20 Kilometer südlich von Nürnberg gelegenen Schwabach zu tun bekommen.

Aber da der Aufstieg ins Oberhaus sowieso nie ein Thema war, können die Schützlinge von Trainer John F. Bruhnke den noch ausstehenden Entscheidungen der Liga gelassen entgegensehen. In Sachen Auf- und Abstieg kündigt Geschäftsführer Dennis Czygan (2. DBBL) Aufklärung an: „Die Verantwortlichen arbeiten aktuell rund um die Uhr und mit Hochdruck an einer verbindlichen Aussage. Wir werden unter Berücksichtigung aller möglichen Überlegungen und Rechtsberatungen hierzu in Kürze Stellung nehmen.“