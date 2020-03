Hockey : Liga-Start frühestens im Mai

Neuss Erstmal keine weiteren Spielverlegungen geplant.

(NGZ) Der Deutsche Hockey-Bund hat sich in einer gemeinsamen Videokonferenz mit den Vertretern der Bundesligavereine darauf verständigt, vorerst bei der Entscheidung zu bleiben, die Meisterschaftsspiele der 1. und 2. Bundesligen bis Ende April auszusetzen. Aktuell sehen alle Beteiligten keine Notwendigkeit, weitere Spieltage abzusagen oder zu verlegen. Der HTC SW Neuss würde dann am 2. Mai beim Marienburger SC und am 3. Mai bei BW Köln antreten.