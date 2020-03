Basketball : Die Kapitänin sagt traurig ade

Nur noch eine schmerzlich-schöne Erinnerung: Franziska Worthmann attackiert energisch den Korb des TSV Grünberg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Franziska Worthmann verlässt TG-Basketballerinnen. Trainer John F. Bruhnke bleibt.

Donnerstag, 12. März 2020 – ein Schwarzer Tag für die Basketballerinnen der TG Neuss: Zunächst verkündete der Verband, dass er als Reaktion auf die sich anbahnende Corona-Krise den Spielbetrieb in 1. und 2. Liga eingestellt habe, dann setzte die vollkommen unerwartete Nachricht von Franziska Worthmann Team und Trainer John F. Bruhnke endgültig unter Schock. Die mit 19,1 Punkten im Schnitt erfolgreichste Korbjägerin, die zum Sieg in Krofdorf unfassbare 39 Punkte beigetragen hatte, verlässt die Tigers nach sechs Jahren.

„Schweren Herzens“, sagt die 33-Jährige. Zwar habe für sie schon seit längerem festgestanden, dass sie ihre Zelte in Neuss nach der Saison aus beruflichen Gründen abbrechen werde, „aber vor den Play-offs wollte ich allen nicht die Stimmung verderben.“ Nach dem abrupten Ende musste sie jedoch raus mit der Sprache: Weil die seit 2016 für das Krisenmanagement des in Essen ansässigen Stromkonzerns Innogy SE zuständige Forensikerin in gleicher Funktion zum Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck in Darmstadt wechselt, wird sie ihre Basketball-Karriere in der 2. Liga Süd fortsetzen. „Ich fühle mich körperlich noch fit.“ Kandidaten gibt es im Rhein-Main-Gebiet genug, rund um ihren neuen Arbeitsplatz sind in den Falcons Bad Homburg (45 Kilometer), Rhein-Main Baskets Langen (15 Kilometer), der SG Weiterstadt (zehn Kilometer) und dem ASC Theresianum Mainz (40 Kilometer) gleich vier Zweitligisten zu Hause, ja selbst bis Heidelberg (1. Liga) wäre es nur eine Dreiviertelstunde.

Info TG Neuss: Sechs Jahre mit Franzi Worthmann Saison 2014/2015 14,7 Punkte, Wurfquote (37 %), Dreier (35 %) Saison 2015/2016 7,9 Punkte, Wurfquote (36 %), Dreier (28 %) Saison 2016/2017 12,15 Punkte, Wurfquote (40 %), Dreier (34 %) Saison 2017/2018 16,3 Punkte, Wurfquote (42 % ), Dreier (39 %) Saison 2018/2019 13,1 Punkte, Wurfquote (42 %), Dreier (34 %) Saison 2019/2020 19,1 Punkte, Wurfquote (42 %), Dreier (36 %)

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber an Angeboten sollte kein Mangel bestehen, schließlich gehört die erstligaerprobte Franzi Worthmann zum Feinsten, was der Norden zu bieten hat. Mit ihr erreichten die Tigers seit 2015 dreimal die Play-offs der besten Vier, wurden zweimal Fünfte und einmal Sechste. In der Saison 2017/2018 stand sie gemeinsam mit ihren Mannschaftskolleginnen Jana Heinrich und Karo Tzokov im All-Star-Team Nord der 2. Liga. Auch für die nun abgebrochene Spielzeit hatte sich die für ihre knallharte Defensive geschätzte Scharfschützin einiges vorgenommen. „Es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende war es mega-cool, hatte jede ihre Rolle gefunden.“

Umso schwerer fällt der Rotenburgerin, die zwischen Rhein und Ruhr längst heimisch geworden war, der Abschied: „Hätte ich in Nordrhein-Westfalen eine ähnlich coole Stelle gefunden wie in Darmstadt, wäre ich hier geblieben, hätte wahrscheinlich für immer in Neuss gespielt. Denn die Menschen hier sind Herzensgut – ein großer Teil von mir bleibt auf jeden Fall in Neuss.“ Das gilt ganz ohne Einschränkungen für Trainer John F. Bruhnke, der bei der Turngemeinde eine zweite Saison dranhängt. Und das nötigt Worthmann gehörigen Respekt ab, schließlich hatten sich die Tigers nach dem Ausscheiden von Janina Pils 2018 zunächst für den Belgier Antoine Braibant entschieden. „Dass John uns dann trotzdem übernommen hat, zeugt von Größe.“ Nicht vergessen hat sie auch die Unterstützung des Vereins im November für ihre Spendenaktion zur Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), an der kurz zuvor ihr Vater gestorben war. „Das war keineswegs selbstverständlich.“