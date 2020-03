Basketball : Elephants Grevenbroich bekommen Gesellschaft

Grevenbroich Wegen Härtefallregelung könnten bis zu fünf Teams in die Regionalliga aufsteigen.

Die Coronavirus-bedingte Absage des Spielbetriebs beschert den Entscheidungsträgern im Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) anstrengende Wochen. Grundlage für Auf- und Abstieg ist die Tabelle zum 12. März. Um Härtefälle zu vermeiden, wird es in der Regionalliga (mit den NEW’ Elephants) folgende zusätzliche Regelungen geben:

Da sich die beteiligten Klubs darauf geeinigt haben, die Play-offs ersatzlos zu streichen, erhalten die RheinStars Köln als Tabellenführer das Recht, nur eine Spielzeit nach dem Abstieg in die Pro B zurückzukehren. Weil am letzten (abgesagten) Spieltag der regulären Saison auch rechnerisch keine andere Mannschaft ebenfalls Rang eins hätte erobern können, ist auch keine für diesen Fall vorgesehen Wildcard zu vergeben.

Beantwortet ist zudem die Abstiegsfrage: Eine Wildcard für einen Verbleib in der Regionalliga hätten der SV Hagen-Haspe und ETB SW Essen nur dann beantragen dürfen, wenn sie bei normalem Verlauf der Saison rechnerisch einen Nichtabstiegsplatz hätten erreichen können. Das ist nicht der Fall – beide Teams sind bereits seit Monaten nicht mehr zu retten.

Grundsätzlich gilt: Mannschaften, die berechtigt sind, eine Wildcard zu beantragen, müssen sich gegenüber dem Verband bis zum 6. Mai (Eingangsdatum) schriftlich erklären. In der Mitteilung des WBV heißt es dazu: „Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erhält die Mannschaft die Wildcard und damit die Anwartschaft für die entsprechende Liga. Sollten dadurch mehr Plätze in einer Spielgruppe notwendig werden, so wird diese entsprechend aufgestockt.“