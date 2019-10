Walking Football : Fusseberg Kickers „walken“ groß auf

Rhein-Kreis 17. Tag des Breitenfußballs im Norfer von-Waldthausen-Stadion mit Walking Football.

Walking Football stammt (natürlich) aus England. Laufen ist dabei untersagt und der Ball darf maximal auf dem Niveau der hundert Zentimeter hohen Torlatte gespielt werden. Nicht ganz zufrieden war Titze mit dem ebenfalls in Norf ausgetragenen Qualifikationsturnier zur Breitenfußballmeisterschaft des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN): „Der Zuspruch war eher als schwach zu bezeichnen, ärgerlich auch, dass wir kurzfristig noch zwei Absagen hinnehmen mussten.“ Am Ende setzte sich in Meerbusch United die wohl stärkste Mannschaft durch. Platz zwei ging wie im Vorjahr an die Marinefründe aus Neuenhausen in Grevenbroich, Dritter wurden die Fusseberg Kickers Helpenstein. In einem Einlagespiel der Altersklasse Ü40 schlug der SV Glehn den TSV Norf mit 3:2. Um die Organisation hatten sich Stephan Birkenfurth und Norbert Jurczyk verdient gemacht.