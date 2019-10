Handball : „Die Freundschaft ruht für sechzig Minuten“

Ian Hüter zog sich gegen Coburg einen Sehnenabriss am Ringfinger zu und wird dem TSV Bayer Dormagen voraussichtlich zwei Monate lang fehlen. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Ohne den am Mittwoch an einem Sehnenabriss am Finger operierten Ian Hüter muss Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen am Freitag im Nachbarschaftsduell bei der noch punktlosen HSG Krefeld auskommen. „Wir wollen nicht die ersten sein, gegen den die gewinnen,“ sagt Trainer Dusko Bilanovic vor der Partie bei seinem Ex-Klub.

Als der TSV Bayer Dormagen und die HSG Krefeld zuletzt am 7. Februar 2018 in einem Punktspiel aufeinander trafen, saß Dusko Bilanovic auf der Trainerbank der Krefelder. Am Freitagabend, wenn sich die beiden Teams erstmals zu einem Duell in der Zweiten Handball-Bundesliga gegenüberstehen (20 Uhr, Glockenspitzhalle), sitzt der 48-Jährige auf der anderen Seite.

Bilanovic hat damit kein Problem. „Natürlich kenne ich die meisten Spieler, denn der Kern der Mannschaft ist noch der, den ich damals trainiert habe,“ sagt der gebürtige Serbe. Natürlich sei er auch Vorstand und Management der Krefelder immer noch freundschaftlich verbunden. Doch „die Freundschaft ruht für sechzig Minuten“, stellt er kategorisch klar, „für mich spielt das am Freitag keine Rolle.“ In Emsdetten, sagt er, sei das vor anderthalb Wochen ähnlich gewesen, „da war ich vier Jahre lang, bin vor dem Anpfiff freundlich empfangen worden – und wir haben trotzdem gewonnen.“

Info Der Gegner wartet noch auf ersten Zweitliga-Sieg Die bisherigen Ergebnisse der HSG Krefeld: 16:24 VfL Lübeck-Schwartau; 19:20 DJK Rimpar; 18:25 TV Emsdetten; 19:24 beim TuS N-Lübbecke; 29:30 EHV Aue; 20:32 beim HSC Coburg; 23:28 beim TuS Ferndorf (gegen die fettgedruckten Gegner hat der TSV schon gespielt)

Bilanovic hätte nichts dagegen, wenn das am Freitag genau so abliefe. Denn: „Wir wollen nicht die ersten sein, gegen den die gewinnen,“ sagt er mit Blick auf den Aufsteiger, der nach sieben Spieltagen in der neuen Umgebung noch auf die ersten Punkte wartet. „Aber die waren schon öfter nah dran, vor allem zu Hause,“ warnt er davor, die Krefelder auf die leichte Schulter zu nehmen, „deren Abwehr ist richtig gut.“ 183 Gegentore, drei weniger als die Dormagener bislang kassiert haben, verleihen dem Neuling durchaus das Prädikat „konkurrenzfähig“.

Vorne hapert es dagegen beim Team von Trainer Stefan Arnar Gunnarsson, wie 144 erzielte Treffer – der mit Abstand niedrigste Wert aller Zweitligisten, Bayer hat genau 60 mehr auf seinem Konto – eindeutig belegen. Der 37 Jahre alte Isländer übernahm die HSG nach dem überraschenden Rücktritt von Aufstiegscoach Ronny Rogawska erst kurz vor Saisonbeginn, vielleicht auch ein Grund, warum Bilanovic sagt: „Die finden jetzt langsam zu ihrem Spiel.“

Mit kurzfristigen Trainerwechseln haben die Schwarz-Gelben Erfahrung. Zumindest in jüngster Zeit. Fast ein Jahrzehnt war Olaf Mast in Krefeld eine Institution, trainierte Adler Königshof, Bayer Uerdingen und nach deren Zusammengehen zur Handball-Spielgemeinschaft dann auch die HSG. Bis die im Herbst 2017 die Verpflichtung des da noch beim TV Korschenbroich unter Vertrag stehenden Ronny Rogawska zur Spielzeit 2018/19 bekannt gab – und Mast aus Verärgerung die Brocken hinwarf. Der damals auf ein Engagement wartende Dusko Bilanovic sprang in die Bresche, wohlwissend, dass sein Engagement nur befristet war, und machte aus Krefeld das beste Rückrundenteam der 3. Liga West.