Fußball : Mit der Jubiläumsfeier ins VfR-Spiel

Rhein-Kreis Kreisliga A: Der SV Bedburdyck/Gierath feiert am Samstag 100-jähriges Bestehen.

DJK Novesia – SF Vorst 4:1 (2:1). Novesia ist weiter auf dem Weg nach oben. Aus den letzten vier Spielen gab es gleich drei Siege. Trainer Gabriel Bittencourt sieht die Situation gelassen: „Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Alles andere kommt von alleine.“ Gegen die Sportfreunde Vorst trafen Andre Speer (36., 82.), Igor Fafenrot (7.) unnd Salvatore Franciamore (90.). Den Vorster Treffer erzielte Max Klimbt (41.). „Das hat richtig Spaß gemacht“, berichtete Bittencourt. Weiter geht’s für die Novesia bereits am Sonntag (15 Uhr). Im Jahnstadion empfängt die Bittencourt-Truppe den Bezirksligaabsteiger FC Delhoven. „Wir haben einen großen Kader und hatten in den letzten Wochen öfters mal zwei Spiele. Das macht uns nichts aus“, so Bittencourt.

100 Jahre SV Bedburdyck/Gierath. Einhundert Jahre alt ist der SV Bedburdyck/Gierath in diesem Jahr geworden und deshalb steht selbstverständlich eine große Party an. Am Samstag feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen in der Bürgerhalle in Bedburdyck. Die Spieler sind natürlich auch mit von der Partie. Eine Spielverlegung scheiterte leider an einem Formfehler. „Wir wollten das Spiel eigentlich auf Samstag verlegen, aber bei der Beantragung ist uns ein Fehler unterlaufen“, erklärt Trainer Christian Mausberg. Deswegen müssen seine Jungs jetzt wohl oder übel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfR Neuss ran. „Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen hat. Wir müssen jetzt damit klarkommen“, sagt der Coach. Der Gegner aus Neuss ist laut Mausberg „spielerisch und läuferisch ein anderes Kaliber“ als der letzte Gegner Hoisten. Von der bisherigen Saison zeigte sich der Übungsleiter leicht beeindruckt: „Ich hätte schon damit gerechnet, dass sie mehr Probleme haben.“ Leicht angeschlagen reist aber auch der VfR Neuss an. Nach dem Spiel am Donnerstag sind die Einsätze von Mario Dundovic und Daniel Kotte fraglich.