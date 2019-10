Floorball : Floorballerinnen starten in Saison

Holzbüttgen DJK Holzbüttgen richtet am Sonntag den ersten Spieltag in der Regionalliga aus.

Mit einem Heimspieltag in der Sporthalle am Bruchweg starten die Floorballerinnen der DJK Holzbüttgen in die neue Saison der Regionalliga NRW auf dem Kleinfeld. Zu Gast sind dann die Dümptener Füchse, die SSF Dragons Bonn und die BTG Teutonia Bielefeld.

Weitere Spieltage sind am 11. November bei den zum Saisonauftakt pausierenden Pink Panthers in Münster (Holzbüttgen hat spielfrei), am 25. Januar bei den Dragons Bonn, am 1. Februar in Bielefeld und am 29. Februar bei den Dümtener Füchsen in Mülheim an der Ruhr.