Eishockey : Eishockey: Benske trifft auf seinen „Lehrmeister“

Am Sonntag Konkurrenten: Andrej Fuchs und Daniel Benske (r.). Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss Die Eissporthalle am Südpark war sein zweites Zuhause: Mehr als ein Jahrzehnt stand Andrej Fuchs als Spieler (2002/03 und 2008/09) und Trainer (2008 bis 2017) in Diensten des Neusser EV. Am Sonntag (18 Uhr, Eissporthalle Ratingen) trifft der 53-Jährige mit den Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga West auf sein altes Team, gegen das er zuletzt vor drei Wochen im Pokalwettbewerb einen etwas zu hoch ausgefallenen 6:2-Sieg feierte.

