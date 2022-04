Skaterhockey : Crash Eagles stürzen den Tabellenführer

Bully in der Stadtparkhalle: Der als Tabellenführer angereiste TV Augsburg kämpfte in Kaarst um jeden Ball, unterlag den gastgebenden Crash Eagles jedoch mit 4:8. Foto: Eagles Foto: Eagles

Kaarst Nur zwei Wochen nach dem 12:4-Sieg beim Deutschen Meister Crefelder SC schlägt der Skaterhockey-Erstligist aus Kaarst auch den TV Augsburg.

Augsburg kam mit dem Rückenwind des 6:2-Auswärtssieges am Abend zuvor in Essen in die Stadtparkhalle, doch die Crash Eagles Kaarst waren auf der Hut und zeigten mit dem 8:4-Erfolg über den Tabellenführer, dass mit ihnen in dieser Saison wieder zu rechnen ist.

Tim-Niklas Wolff brachte die Hausherren schon in der dritten Minute in Führung. Da vermochten die Fuggerstädter durch Nikolai Luther noch zu kontern (1:1/6.). Doch noch vor der ersten Drittelpause trafen Lennart Otten (8.) und Thimo Dietrich zum 3:1 (17.) für Kaarst. Und die Gastgeber blieben drab, erhöhten durch Moritz Otten auf 4:1 (25.). Ein trockener Schuss aus dem Handgelenk von Thimo Dietrich brachte das 5:1 (28.) und ein für Gäste-Goalie Markus Matula überraschender Abschluss aus dem Halbfeld von Johannes Matzken zum 6:1 machte das halbe Dutzen voll. Kam Augsburg doch einmal durch, war Daniel „Taylor“ Schneider im Kasten zur Stelle. Das Schlussdrittel sah zunächst den Treffer von Stefan Gläsel zum 2:6 (41.), was die Adler ziemlich kalt ließ, denn Tim-Niklas Wolff (7:2/46.) und Moritz Otten (8:2/51.) antworteten umgehend. Nur der Vollständigkeit halber: Stefan Gläsel und Valentin Hübl waren mit ihren Toren für den 8:4-Endstand verantwortlich. Damit klettern die Kaarster in der Tabelle auf den fünften Rang und erwarten in der Liga am 30. April nun die Moskitos Essen. Vorher (24. April) treten sie in der zweiten Pokalrunde aber noch beim Landesligisten Monheim Skunks an (17 Uhr, Sporthalle Sandberg).

Info So ist der Saisonstart für die elf Teams gelaufen Aktueller Spieltag IVA Rhein Main Patriots - Samurai Iserlohn 4:9, Düsseldorf Rams - Unitas Berlin 22:4, ESC Moskitos Essen - TV Augsburg 2:6, Samurai Iserlohn - Unitas Berlin 9:3, Crash Eagles Kaarst - TV Augsburg 8:4, Crefelder SC - Bissendorfer Panther 8:6 Tabelle 1. Crefelder SC 7 Spiele, 15 Punkte; 2. TV Aufsburg 7, 13; 3. Duisburg Ducks 5, 12; 4. HC Köln-West Rheinos 5, 10; 5. Crash Eagles Kaarst 5, 9; 6. Samurai Iserlohn 6, 9; 7. Bissendorfer Panther 4, 8; 8. Düsseldorf Rams 3, 3; 9. ESC Moskitos Essen 5, 3; 10. Unitas Berlin 6, 1; 11. IVA Rhein Main Patriots 5, -2