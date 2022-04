Teilnehmende aus dem Rhein-Kreis Neuss : Schüler erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Neuss Im Januar haben sie sich qualifiziert, nun konnten die Schüler der Musikschule Neuss und des Rhein-Kreis Neuss beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Detmold überzeugen

Die beiden Musikschüler Leo An (Klavier) und Franz Dorn (Klarinette) aus Kaarst erreichten einen zweiten Preis mit 20 Punkten in der Wertung Duo Klavier und Holzblasinstrument. In derselben Kategorie erspielten die beiden Nachwuchstalente Mia Schuld (Klavier) und Jakob Erschfeld (Saxophon) mit 21 Punkten ebenfalls einen zweiten Preis. Mit Alex Kockmann aus Kaarst und Franca Stappen aus Korschenbroich war auch ein Gitarrenduo in Detmold vertreten. Den beiden fehlte mit 22 Punkten und einem zweiten Preis am Ende nur ein Punkt für die Qualifikation für den Bundeswettbewerb. Das Gitarrenduo Anna Karl und Felix Zimmer, unterrichtet von Klaus Mader, konnte krankheitsbedingt nicht an dem Landeswettbewerb teilnehmen. Eventuell haben sie noch die Möglichkeit, ihre Vorträge bei einem anderen Landeswettbewerb zu präsentieren, berichtet Musikschulleiterin Ruth Braun-Sauerwein. Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat, die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident.