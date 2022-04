Tischtennis : TG Neuss verpasst die Vizemeisterschaft

Rhein-Kreis Absteiger DJK Holzbüttgen überrascht in der Tischtennis-Oberliga mit einem blitzsauberen 6:4-Erfolg beim Tabellendritten TV Refrath.

TG-Kapitän Tom Heiße war enttäuscht, dass es auf der Zielgeraden nicht zur Vizemeisterschaft reichte. „Wir hatten am Ende 23:16 Sätze, haben 4:2 geführt und dann von vier Spielen drei im Entscheidungssatz verloren. Das war schon extrem unglücklich.“ Die Ausgangslage war für die Neusser schwierig, da sie auf ihre Nummer zwei, Jochen Lang, verzichten mussten. Dadurch gab es auch neue Doppelkonstellationen: Tom Heiße spielte gemeinsam mit Julian Röttgen. Das Duo gewann in drei Sätzen gegen die hessische Kombination Hoffmann/Schmidt. Das zweite Doppel bildeten Markus Knoben und Jonas Lenzen. Sie unterlagen in vier Sätzen gegen Mähner/Surnin. Im Einzel knüpfte Tom Heiße an seine guten Leistungen der Vorwochen an und besiegte Philipp Hoffmann mit 3:1. Julian Röttgen, der durch den Ausfall von Jochen Lang an Position zwei vorgerückt war, hielt gegen den Spitzenmann der Obertshausener, Torsten Mähner, gut mit, musste sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Die beiden anschließenden Einzel ließen dann die Hoffnung aufkeimen, dass es mit dem zweiten Platz klappen könnte, denn sowohl Markus Knoben (gegen Daniel Schmidt) als auch Jonas Lenzen (gegen Gregor Surnin) gewannen ihre Spiele deutlich ohne Satzverlust.