Fußball : Holpriger Restart für Nievenheim

Beim Wiedereinstieg des VdS Nievenheim in den Spielbetrieb der Kreisliga A machte Ali Dagdeviren (r.) mit dem TuS Hackenbroich Sascha Pelka & Co. das Leben schwer. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Dormagen Die seit Anfang Dezember ungeschlagenen Fußballer des 1. FC Grevenbroich-Süd feiern in der Kreisliga A die Vertragsverlängerung von Trainer Alexander Hermel mit 2:0-Sieg über Rosellen.

In der Fußball-Kreisliga A schenkt der 1. FC Grevenbroich-Süd seinem Trainer zur Vertragsverlängerung einen Sieg. Der FC Zons weiß endlich wieder, wo das Tor steht und im Aufstiegsrennen erleidet SVG Grevenbroich einen bitteren Rückschlag.

1. FC Grevenbroich-Süd – SV Rosellen 2:0 (2:0). Der SV Rosellen kann den starken Lauf des 1. FC Grevenbroich-Süd nicht stoppen. Seit dem 9. Dezember 2021 ist Süd ungeschlagen, holte aus den letzten acht Spielen sensationelle 22 Punkte. Christian Sichau (27.) und Ensar Krasniqi (38.) brachten den Sieg gegen Rosellen in der ersten Hälfte mit ihren Toren auf den Weg. „Wir waren sehr effektiv und haben einfach einen Lauf“, erklärt Trainer Alexander Hermel, der dann noch eine freudige Nachricht parat hatte: „Ich habe meinen Vertrag verlängert und bleibe auch nächstes Jahr Trainer.“ Hermel war eigentlich als Spieler in die Saison gestartet und hatte nach dem Abgang von Jürgen Latajka spontan den Trainerposten übernommen. Der 35-Jährige führte seine Teamkollegen in den letzten Monaten als Coach aus dem Tabellenkeller in sichere Gefilde. „Langsam gewöhne ich mich dran und bekomme Spaß an der Aufgabe. In einem Spiel muss ich aber noch auf dem Platz stehen“, meint Hermel.

SG Kaarst – SVG Grevenbroich 3:1 (2:0). Während man in Kaarst neue Hoffnungen im Abstiegskampf schöpft, schrumpfen für den SVG Grevenbroich die Chancen auf den Aufstieg. Rene Noack schoss Kaarst schon in der sechsten Minute in Führung, Max Leppelmann (29.) legte noch vor der Pause das 2:0 nach. In der 82. Minute kam der SVG durch Kaan Orduzu kurzzeitig ran, Dominic Cotrim Manso machte dann aber in der Nachspielzeit den Deckel drauf. „Wir waren von der ersten Minute an nicht da. Kaarst hat sehr clever gespielt und wir waren ideenlos“, so SVG-Coach Erkan Akan. Der Ausrutscher tut den Grevenbroichern weh. Nievenheim ist bei drei Spielen weniger nur einen Punkt zurück.

TuS Hackenbroich – VdS Nievenheim 1:2 (0:0). Für Nievenheim war es nach der vierwöchigen Zwangspause das erwartet schwere Spiel. „In der ersten Halbzeit hat gar nichts geklappt. Wir mussten uns erstmal eingewöhnen“, erklärt VdS-Coach Daniel Köthe. Kevin Scholz traf per Strafstoß (47.), Jagroop Singh (58.) glich aus und erst in der 81. Minute erzielte Dominik Schillings den Siegtreffer. „Das war mega wichtig für uns“, so Köthe. Am Donnerstag steht das erste Nachholspiel gegen Büttgen an.

SF Vorst – SV Bedburdyck/Gierath 1:2 (0:1). Die Sportfreunde Vorst kommen aus dem Negativstrudel nicht raus, die Gierather klettern in der Tabelle weiter nach oben. Tobias Daumen erzielte in der 34. Minute per Elfmeter das 1:0. Daniel Markwica (58.) traf zum Ausgleich, doch postwendend holte Lars Jonokat die Führung zurück. „In der ersten Halbzeit ist unser Matchplan voll aufgegangen, in der zweiten Hälfte haben wir die Struktur verloren. Vorst war da fußballerisch klar die bessere Mannschaft“, so Gieraths Trainer Jürgen Steins. Vorsts Coach Jörg Gartz war bedient: „Haste Scheiße am Schuh…“

FC Zons – DJK Hoisten 11:1 (6:1). In Zons hat man die Steine an diesem Sonntag nur so purzeln hören. Nach acht Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Thomas Boldt erstmals wieder. Hussein Hammoud (5), Niko Baum (2), Max Korpel, Giuseppe Castorino, Daniel Oudanoon und Abbas Gökberk Basdegirmenci erzielten die Tore gegen das Schlusslicht. „Der Sieg und auch die Art und Weise waren ganz wichtig für uns. Das wird uns Auftrieb geben und unsere Stürmer haben endlich wieder ein Gefühl fürs Toreschießen bekommen“, freut sich Boldt.

VfL Jüchen/Garzweiler II – TuS Grevenbroich 0:3 (0:0). Der TuS Grevenbroich beendet dank der Treffer von Niklas Söth (66.), Murat Köktürk (73.) und Silas Ebel (77.) die kurze Negativserie. „Das Ergebnis ist klarer als der Spielverlauf es hergibt. Wir waren in den entscheidenden Momenten da“, sagt TuS-Coach Michele Fasanelli.