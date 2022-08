Angebot im Rhein-Kreis Neuss : Erste Hilfe für die Seele

Neuss Seit 1999 leistet die ökumenische Notfallseelsorge Neuss Menschen Beistand, die sich in einer extrem Lage befinden. Wenn der erste Schock gelöst ist, beginnt die Trauerarbeit. Ehrenamtler erzählen von ihren Erfahrungen.

Tanja Gläser kam durch einen Bericht über einen schweren Unfall 2019 zu ihrem Amt und wollte einfach helfen. Sie nahm Kontakt mit Peter Zimmermann, dem organisatorischen Koordinator der Notfallseelsorge auf und wusste sofort: „Das ist meins!“ Sie durchlief eine 80-stündige theoretische Ausbildung, hospitierte bei verschiedenen Einsätzen und leistete ein Praktikum in der Rettungswache ab. Im Januar 2022 wurde sie in ihr Amt eingeführt, das sie seitdem mit viel Herzblut und Engagement ausübt: „Ich habe eine gute Resilienz. Mein Glaube an Gott hilft mir dabei und ich bin sehr froh, Menschen in ganz schweren Stunden zu unterstützen“, erzählt sie. Empathie ist vonnöten – und man muss Schmerz teilen und aushalten können: „Ich hole die Menschen da ab, wo sie sind“, erklärt Tanja Gläser. Jeder Einsatz sei anders, aufregend und bringt Anspannung durch wechselnde Situationen. Floskeln sind generell fehl am Platz, stattdessen stehen Klarheit, Wahrheit und Orientierung an erster Stelle. Tanja Gläser kann Möglichkeiten der Supervision nutzen, fühlt sich durch die jederzeit ansprechbaren Pfarrer aber auch sehr gut aufgehoben. Sehr hilfreich ist, dass niemand alleine in einen Einsatz geht: Ein Rettungsassistent ist immer dabei – Gespräche mit ihm fangen Gläser selbst auf.