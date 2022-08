Berufsberatung im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitsagentur tourt durch Region

Rhein-Kreis Neuss Das Team der Berufsberatung im Erwerbsleben der auch für den Rhein-Kreis Neuss zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach ist ab Donnerstag, 18. August, mit einem Beratungsvan in der Region unterwegs. Dabei sind auch einige Termine im Rhein-Kreis Neuss geplant.

Das Angebot kann ganz ohne Termin wahrgenommen werden. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Erster Halt im Kreis ist am Freitag, 19. August, 8 bis 13 Uhr, der Wochenmarkt in Dormagen. Einen Tag später – am Samstag, 20. August – steht der Beratungsbus von 10 bis 16 Uhr bei Möbel Höffner in Neuss. In der Quirinus-Stadt legt er zudem am Montag, 22. August, von 9 bis 16 Uhr einen Halt auf dem Marktplatz ein. Zum Abschluss der Tour kommt der Beratungsbus nach Kaarst. Dort steht er am Mittwoch, 24. August, 9 bis 16 Uhr, bei Ikea.