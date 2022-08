Radsport : Franziska Minzen rast aufs Podest

Das Podium am zweiten Wettkampftag in Singen: (v.l.) Jette Rasch (Genthiner RC), Franziska Minten (VfR Büttgen) und Hannah-Franziska Brand (RSV Rheinzabern). Foto: Lars Witte/VfR

Büttgen Am starken Radsport-Nachwuchs des VfR Büttgen geht in Singen, Dormagen und Bellheim mal wieder kein Weg vorbei. In Düsseldorf geben die Jungs vom Team Sportforum Gas.

Parallel zum fantastischen Auftritt der deutschen Mannschaft bei den im Rahmen des European Championships in München ausgetragenen Wettbewerben im Bahnradsport schreibt auch der Nachwuchs des VfR Büttgen weiter eifrig an seiner Erfolgsgeschichte.

Kapitel 1: Beim Trainalyzed Nachwuchs-Cup/BDR Bahnsichtung U15 und U17 in Singen trumpften Franziska Minten und Moritz Mauss auf. Mauss (U17) erreichte am ersten Tag mit insgesamt drei Siegen Platz zehn, für Minten geht es bei den Schülerinnen U15 sogar um den möglichen Gesamtsieg in der Serie. Durch herausragende Einzelplatzierungen gelang der jungen Büttgenerin mit Platz zwei erneut der Sprung aufs Tagespodest. An Tag zwei lief es noch besser: Mit drei Siegen sicherte sich Minten auch den Tagessieg. Vor dem Finale in Berlin liegt sie damit hinter Jette Rasch aus Sachsen nun auf Gesamtrang zwei. Ihr Abstand auf Platz eins beträgt nur 20 Punkte. „Damit läuft alles auf ein packendes Finale am 8. Oktober im Berliner Velodrom hinaus“, blickt Abteilungsleiter Lars Witte voraus. Die beiden Erstplatzierten dieser Rennserie finden im nächsten Jahr Aufnahme in das Talentteam Ausdauer U17 des Bundes Deutscher Radfahrer.

Kapitel 2: Gleichzeitig machte sich Kilian Schmitz auf den Weg ins rheinland-pfälzische Bellheim, wo ebenfalls eine Doppelveranstaltung für den Nachwuchs auf dem Programm stand. In überzeugender Manier machte der im jüngeren Jahrgang der Schüler U13 fahrende Schmitz die Saisonsiege 13 und und 14 perfekt.

Kapitel 3: Beim Radrennen in Dormagen fuhr in Alexander Immel der aktuell jüngste lizensierte Rennfahrer des VfR Büttgen auf Rang eins. Bei den Schülern U13 schaffte Levi Noel Hartenstein mit Rang sechs den Sprung in die Top 10. Diese verpasste Tabeo Schmitz mit Platz elf nur denkbar knapp. Die Vereinskollegen Richard van Bebber (8.) und Carl Stromberg (9.) enterten bei den Junioren U19 die Top 10. Dies gelang auch den beiden Ex-Büttgenern Sven Thurau (5.) und Kilian Steigner (10.) mit ihrem Team Sportforum bei den Elite-Amateuren.