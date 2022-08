Pandemie im Rhein-Kreis : Corona: Sieben-Tage-Inzidenzwert erneut gestiegen

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke appelliert weiter an die Menschen im Rhein-Kreis, sich impfen zu lassen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist – Stand Samstag – bei 2583 Menschen (Vortag: 2787) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt.

Unverändert 604 Frauen und Männer sind an den Folgen einer Erkrankung verstorben. Kreisweit 154.214 (Vortag: 153.818) Personen sind wieder von der Infektion genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für den Rhein-Kreis Neuss lag am Samstag bei 342,0 (Vortag: 328,3). Seit Pandemie-Beginn wurden im Kreis 157.4019 (Vortag: 157.209) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 2583 Infizierten gehören 384 (Vortag: 398) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Der Aufenthaltsort der derzeit mit dem Coronavirus infizierten Personen verteilt sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde im Kreis: