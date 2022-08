Floorball : DJK Holzbüttgen verliert Meistercoach Tim Hidskes

Am Ziel: Trainer Tim Hidskes mit dem Meisterpokal. Foto: Andreas Klueppelberg

Kaarst Anfang September startet die DJK Holzbüttgen als Deutscher Meister in die Floorball-Saison 2022/2023. Nicht mehr dabei ist dann Coach Tim Hidskes.

(sit) Das Projekt Titelverteidigung muss Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen ohne Tim Hidskes in Angriff nehmen. Denn der Meistertrainer kehrt in seine niederländische Heimat zurück und beendet damit seine Tätigkeit in der Kaarster Stadtparkhalle. „Wir möchten uns bei ihm für sein großes Engagement im letzten Jahr bedanken“, sagt Abteilungsleiter Philip Jesse.