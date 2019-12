Verbraucher : Neue Auskunft hilft bei Stromausfall

Remscheid Wir sind es gewohnt, dass Kühlschrank, Fernseher oder Computer rund um die Uhr mit Energie versorgt werden und ihren Dienst tun. Was aber ist zu tun, wenn doch mal der Strom ausfällt?

Wie ist die Reihenfolge? Bevor die Telefonnummer für die eigentliche Störungsmeldung eingeblendet wird, fragt das Portal zwei Dinge ab. 1) Wurde im Sicherungskasten geprüft, ob alle Sicherungen in Ordnung sind? 2) Gibt es Anzeichen dafür, dass auch in der Nachbarschaft der Strom weg ist. Etwa durch ausgefallene Ampeln, Schaufensterbeleuchtungen oder Straßenlaternen? Wer diese beiden Themen als geprüft bestätigt, dem wird eine 0800er-Nummer angezeigt.

Was passiert dann? Der Anrufer landet bei der Leitwarte an der Neuenkamper Straße“, sagt Zehrtner. In dieser rund um die Uhr besetzen Schaltzentrale können die Mitarbeiter möglicherweise durch Umleitung des Stromflusses die betroffenen Häuser wieder mit Strom versorgen. Geht das nicht, etwa weil ein Kabel in der Erde beschädigt ist, rückt ein Team aus.