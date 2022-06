Remscheider verurteilt : Vom Kinderzimmer in die Anstalt

Die erhoffte Bewährungsstrafe blieb aus. Foto: dpa/Peter Steffen

Remscheid Es ist nun schon das zweite Mal, dass der Angeklagte vor dem Richter sitzt. Der erste Prozess gegen ihn war ausgesetzt worden, weil sich herausgestellt hatte, dass der 40-Jährige in Sachen Drogenhandel selbst „sein bester Kunde war“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

So zumindest hatte es sein Verteidiger dem Gericht gesagt, und auch der Angeklagte sah es so. Aus den Ecstasy-Pillen, die man in seinem Kinderzimmer gefunden hatte, war so vor allem eines geworden: Eigenkonsum.

Vier Jahrzehnte gelebtes Leben und dennoch logiert der Remscheider noch bei den Eltern im Kinderzimmer? Wer geglaubt, dass das nicht sein kann, dem sei gesagt: Doch, es geht! Selbst als Schleifer in Lohn und Brot, musste sich der Angeklagte noch nicht mal an Kost und Logie beteiligen. Nur so sei es zu erklären – so sein Anwalt – dass er die Drogen zum Selbstkostenpreis abgeben konnte. Geld habe der 40-Jährige damit nicht verdienen wollen, eher die Gunst seiner Kumpels. Die habe er auf Partys mit Amphetaminen versorgt, das meiste davon habe er jedoch selbst eingeworfen. Das Kinderzimmer sei auch nie zum „Drogenumschlagplatz“ geworden. Im Gegenteil, seine Eltern wüssten bis heute nicht, dass der Sohn wegen Drogenbesitzes vor Gericht stehe.

Die Sache sei zwar aufwendig gewesen, weil man Amphetamine nicht einfach in der Pappschachtel auf dem Kaminsims lagern könne. Stattdessen müssten sie gekühlt werden, und das habe der Angeklagte mit einer Kühltasche geregelt. Zweimal täglich die Kühlakkus austauschen, das sei nicht aufgefallen. Die Kühltasche habe er dann unauffällig in einer Sporttasche verstaut, in der später auch noch Pfefferspray und ein Kubotan gefunden worden seien.

Aus dem Drogenhandel, der ja eigentlich keiner gewesen sei, wurde dann in der Anklage auch noch „Drogenhandel mit Waffen“, was das Strafmaß ordentlich in die Höhe treiben kann. Der Kubotan? Gerne am Schlüsselbund zur Selbstverteidigung getragen, will ihn der Angeklagte hingegen zum Spaß für einen Euro im Internet erworben haben. Das Pfefferspray? Gekauft für die Füchse, die nachts in den Kellern der Schleiferei herumgestromert seien, in der er oft als Einziger habe arbeiten müssen. Von denen habe er sich jedenfalls nicht beißen lassen wollen.