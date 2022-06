Internet, Fernsehen und Telefon in Büttgen weg : Störung bei Vodafone trifft rund 300 Kunden

Büttgen Aufgrund einer lokalen Störung hatten rund 300 Vodafone-Kunden in Büttgen von Dienstag, 12.30 Uhr, bis Freitag, 1 Uhr, kein Internet, Kabelfernsehen und waren auch nicht über das Festnetz zu erreichen. Das teilte Vodafone auf Anfrage am Freitag mit.

Dank dieser akribischen Vorgehensweise konnten die eigentlichen Reparaturarbeiten am Donnerstag begonnen und zügig in der Nacht zum Freitag vollendet werden“, erklärte Konzernsprecher Volker Petendorf auf Anfrage. Vor Ort wurde der Kabelschaden behoben, das defekte Netzelement durch ein neues Bauteil ersetzt und der gesamte Kabelstrang neu eingepegelt. Petendorf weiter: „Wir bitten die betroffenen Kunden um Entschuldigung. Uns war sehr bewusst, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung eines Kabelstrangs ging, sondern um Kunden, die – gerade in Zeiten von Homeoffice – klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelnetz von Vodafone wünschen und benötigen.“