Verbraucherzentrale Remscheid : Auch der OB suchte hier schon Rat

Das Team von der Alleestraße: Katharina Schröder, Lydia Schwertner (Leiterin) und Sabine Spielmann (v.l.). Foto: Jürgen Moll

Remscheid Seit 30 Jahren ist die Verbraucherzentrale auf der Alleestraße wichtige Anlaufstelle für alle, die Rat und Hilfe brauchen. Das Thema Telekommunikation in all seinen Spielarten gehört fast von Beginn an zu den Dauerbrennern.

Dass ihre Kunden verzweifelt sind, wenn sie die Geschäftsräume auf der Alleestraße aufsuchen, erlebt Lydia Schwertner immer wieder. Der alte Mann allerdings, der zu Beginn des Jahrtausends auf ein verstecktes Gewinnspiel hereinfiel und plötzlich so viele Rechnungen bekam, dass von seiner Rente fast nichts mehr übrig blieb, hat sich der Leiterin des Verbraucherzentrale Remscheid ins Gedächtnis gebrannt. Ihm, wie so vielen anderen auch, konnte geholfen werden.

Seit 30 Jahren gibt es die Beratungsstelle mitten in der Innenstadt. 235.000 Menschen haben in dieser Zeit hier Rat gesucht. Eine eindrucksvolle Zahl, die auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz Respekt abnötigt. Das Angebot sei aus Remscheid nicht mehr wegzudenken, sagte der OB, der selber schon hier mal Rat suchte, als seine Tochter statt einer Katze ein Abo einer Katzenzeitung erwarb.

Info Beratung auf dem Wochenmarkt Infostand Am Samstag, 4. Juni, ist die Verbraucherzentrale auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus mit einem Stand vertreten. Sie informiert an diesem Tag in der Zeit von 7 bis 13 Uhr darüber, wie das Gesetz zu fairen Verbraucherverträgen hilft, sich besser vor untergeschobenen Verträgen oder unendlichen Vertragsverlängerungen etwa bei Streamingdiensten oder Musikunterricht zu schützen.

Auch die zwei Jahre von 2020 bis 2022 im Pandemiebetrieb, während der die Türen auf der Alleestraße teilweise geschlossen blieben, wurden dank Telefon- und Onlineberatung bewältigt, ohne den Kontakt zum Kunden abreißen zu lassen. Teilweise hätten die Menschen ihre Unterlagen unter der Tür hergeschoben oder per WhatsApp-Nachricht übermittelt, berichtet Lydia Schwertner.

Bei einem kurzen Rückblick auf die drei Jahrzehnte, den Schwertner und ihre beide Kolleginnen Katharina Schröder und Sabine Spielmann am Mittwoch bei einem Pressegespräch zum Jubiläum gaben, zeigte sich der Wandel der Verbraucher-Themen, aber auch viele Konstanten. Das weite Feld der Telekommunikation und des Internets etwa ist seit Mitte der 90er bis heute ein Dauerbrenner. Was zum Start des Jahrtausends teure Nachberechnungen für SMS-Nachrichten oder überraschende Kosten für R-Gespräche waren, wurde später die Abzocke durch Internetanbieter oder hohe Rechnungen von Call by Call-Anbietern. Einer Remscheiderin, die zwischen September 2021 bis März 2022 ihr Telefon nicht nutzen konnte, aber weiter Rechnungen bekam, konnte die Verbrauchzentrale eine Entschädigung erkämpfen.

Spätestens durch die Energiekrise und den Krieg in der Ukraine sind Verträge für Strom- und Gaskunden ein Thema, mit dem die Verbraucherzentrale sehr viel zu tun hat. Eine aktuelle Datensammlung zu den Grundversorgungstarifen (im Internet abrufbar unter verbraucherzentrale.nrw/grundversorgung) der Stadtwerke in NRW zeigt die enormen Preisunterschiede, die es hier gibt. Vergleichen lohnt sich also.

Dass Lydia Schwertner heute zwei fest angestellte Kolleginnen mit jeweils einer halben Stelle hat, ist auch einer Ratsentscheidung aus der jüngsten Vergangenheit zu verdanken. Denn die Co-Finanzierung durch das Land NRW funktioniert nur, wenn die Kommune die Hälfte dazutut. Dass wegen diese Finanzierungsfrage die Zukunft der Verbraucherzentrale vor Jahren mal kurz auf wackligen Füßen stand, als die Stadt verzweifelt nach Einsparpotenzialen suchte, ist heute kaum vorstellbar.