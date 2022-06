In weiten Teilen Kalkars : Stromausfall nach tödlichem Unfall im Umspannwerk

Kalkar Seit dem Dienstagvormittag ist in weiten Teilen Kalkars der Strom ausgefallen. Ursache ist ein Unfall im Umspannwerk. Ein Beschäftigter der Firma Westnetz soll dort einen Stromschlag erlitten haben, der zu einem Kurzschluss führte.

In weiten Teilen Kalkars ist der Strom ausgefallen. Ursache ist nach Information der örtlichen Feuerwehr ein Unfall im Umspannwerk am Oyweg. Ein Beschäftigter der Firma Westnetz soll dort einen Stromschlag erlitten haben, der zu einem Kurzschluss führte. Der Mann ist seinen Verletzungen erlegen. Die Leitstelle des Kreises Kleve hat die Bevölkerung über die Warn-App Nina informiert, es wird gebeten, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren und alle netzbetriebenen Geräte auszuschalten. Nur in wirklichen Notfällen sollen die Notrufe 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr gerufen werden. Das analoge Telefonnetz ist ebenfalls betroffen. Wichtige infrastrukturelle Einrichtungen in der Stadt werden durch Notstromaggregate versorgt.