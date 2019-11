Workshop in Lennep : Zeigt her eure Füße

Info

Ausbildung Sabina Fröhler hat das Programm für Fußfitness bei Eric Franklin gelernt – der der Franklin-Methode für gesunde und bewegliche Füße und den Trainingsbällen auch ihren Namen gegeben hat.

Workshop Der nächste Workshop „Fußfitness“ findet am heutigen Freitag, 29. November, 18.30 bis 20.30 Uhr, in der Tanz-Etage in Lennep statt. Interessierte jeden Alters sind willkommen. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Eine Anmeldung ist noch bei Sabina Fröhler unter Telefon 0 173 / 28 57 501 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.