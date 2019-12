Offene Bergische Meisterschaften : „My Viertel“ vertritt Remscheid beim Biathlon-Finale

Remscheid Sportlich ging es am Sonntag in der Innenstadt zu: Bei knackigen Temperaturen um den Gefrierpunkt duellierten sich wettbewerbsfreudige Remscheider bei der nunmehr dritten Biathlon-Meisterschaft auf der Alleestraße.

Sieben Teams traten beim Staffelrennen an, stadtbekannte Persönlichkeiten stellten sich den Herausforderungen beim Promi-Biathlon.

Das Angebot auf der Alleestraße wurde diesmal rege angenommen, berichtete Ralf Wieber von der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alleestraße, Organisator des sportlichen Spektakels: „Im vergangenen Jahr hatten sich nur zwei Staffeln angemeldet, diesmal hatten wir sogar sieben.“ Von den sieben Teams setzte sich „MyViertel“ erfolgreich durch und wird Anfang Februar 2020 am Tour-Finale in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding die Fahne für Remscheid hochhalten.