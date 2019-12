Wildes Holz in der Klosterkirche : Ein Höhepunkt jagt den nächsten

Remscheid Wildes Holz begeisterte die ausverkaufte Klosterkirche mit ihrem Programm „Höhen und Tiefen“ und dem neuen Gitarristen Djamel Laroussi. Nach dem Tod des langjährigen Gitarristen Anto Karaula im Vorjahr sollte es weitergehen.

Kaum ein Titel könnte passender sein als dieser: „Höhen und Tiefen“ heißt das neue Programm eines der virtuosesten und einfallsreichsten Jazz-Weltmusik-Trios dieser Zeit. Wildes Holz, namentlich Tobias Reisige an der Blockflöte, Markus Conrads am Kontrabass und Djamel Laroussi an der Gitarre, präsentierten es am Freitagabend in der ausverkauften Klosterkirche einem vom ersten Ton des virtuos tänzelnden „Moretti Swing“ an begeisterten Publikum.

Was Wildes Holz da in etwa zwei Stunden boten, mochte rein tonal auch Tiefen umfassen. Rein qualitativ aber jagte hier ein Höhepunkt den nächsten. Was sich auch am immer lauteren Applaus zeigte, der bei noch neuen Stücken, wie dem von nostalgischen Erinnerungen an Laroussis algerische Heimat geprägten „Roche long“ in gleiche Dimensionen wie beim A-ha-Gassenhauer „Take On Me“ vorstieß. Wie gut, dass sich Wildes Holz fürs Weitermachen entschieden haben . . .